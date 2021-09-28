Вчера в Украине были обнаружены более 6,5 тыс. случаев ковида, госпитализировали почти 1,3 тыс. человек

143 человека от осложнений болезни умерли.

Вчера в Украине были обнаружены более 6,5 тыс. случаев ковида, госпитализировали почти 1,3 тыс. человек
Фото: facebook/Максим Куций

В понедельник, 27 сентября, в Украине зафиксировали 6 552 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших 574 ребенка и 165 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Вчера были госпитализированы 1 288 человек, выздоровели от коронавируса 2 927 пациентов, 143 человека от осложнений болезни умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500) областях и Киеве (461).

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболели 2 401 956 человек, выздоровели от коронавируса 2 248 071 пациент, от осложнений болезни умерли 55 863 человека.

По данным Минздрава, в Украине почти все новые случаи заражения COVID-19 вызваны дельта-вариантом. Поэтому тестировать на коронавирус надо каждого человека с любыми признаками ОРВИ.

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