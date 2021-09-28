KSE констатировала замедление темпов заболеваемости ковидом и суточных госпитализаций

Несмотря на это, уже через две недели Украина может попасть в тройку лидеров по уровню заболеваемости в Европе.

За последнюю неделю темпы роста заболеваемости коронавирусом и суточных госпитализаций с ковидом в Украине замедлились, но эти показатели остаются очень высокими.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По данным экспертов KSE, госпитализаций стало больше на 28% (на прошлой неделе этот показатель составлял + 51%), количество новых случаев увеличилось на 36% (на прошлой неделе + 68%).

Кроме того, госпитализации более чем наполовину превосходят выписки. Сейчас занятость ковидных коек составляет 27% (+ 10% за неделю).

Критическая ситуация с коронавирусной болезнью в трех областях: Черновицкой, Харьковской и Луганской. Они приближаются к показателям "красного" уровня эпидопасности.

Сейчас Украина находится в пятерке европейских стран с самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19. За две недели наша страна может войти в тройку лидеров, прогнозируют эксперты.

Напомним, в Украине почти все новые случаи заражения COVID-19 вызваны дельта-вариантом. Поэтому тестировать на коронавирус надо каждого человека с какими-либо признаками ОРВИ.

По данным Минздрава, с момента объявления "желтого" уровня эпидопасности (23 сентября) количество желающих вакцинироваться от COVID-19 возросло почти на 25%.