В Харькове покажут премьеру исторической оперы "Вышиваный король Украины" на либретто Жадана

2-4 октября в Харькове состоится форум Opera UA 2021.

В Харькове покажут премьеру исторической оперы "Вышиваный король Украины" на либретто Жадана

В субботу, 2 октября, в театре "Восток Opera" в Харькове состоится премьера исторической оперы "Вышиваный. Король Украины" в рамках форума Opera UA 2021, который пройдет с 2 по 4 октября.

Об этом сообщила пресс-служба организаторов. Формат форума разработан по аналогии с международной конференцией Opera Europa, что каждый год выбирает новое место проведения, и следует международному форуму Open to Progress, который в 2019 году прошел в Одессе.

Партнером форума Opera UA 2021 году выступает Харьковский Национальный академический театр оперы и балета им. Лысенко / Восток Opera, в котором состоится премьера оперы "Вышиваный. Король Украины".

"Это мощная культурная инициатива, к которой будет приковано внимание оперных критиков, специализированной прессы и ценителей оперного искусства не только из Украины, но и из-за рубежа. Поэтому логично совместить проведение специализированного оперного форума Opera UA 2021 с премьерой современной оперы, написанной украинский композитором Аллой Загайкевич (Киев) на либретто Сергея Жадана (Харьков) в постановке режиссера Ростислава Держипильского (Ивано-Франковск). Дирижер-постановщик - Юрий Яковенко (Харьков, ВОСТОК ОПЕРА), главный хормейстер - Алексей Черникин (Харьков, ВОСТОК ОПЕРА) художница - Олеся Головач (Киев), балетмейстер Ольга Семешкина (Киев), продюсер - Александр Саенко (Вена)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премьера знаковая не только в контексте украино-австрийских отношений, поскольку посвящена легендарной исторической личности эрцгерцога Вильгельма фон Габсбурга, но и находится в тренде важной мировой практики постановок современных оперных партитур, в том числе - написанных по заказу театров и фестивалей. В Украине к этой тенденции уже присоединилась Львовская Опера, поставив в сезоне 2019/2020 специально написанную для театра оперу "Лис Микита" Ивана Небесного.

В спектакле будет задействовано около 200 исполнителей. В то же время харьковская премьера станет предметом обсуждения форума Opera UA 2021 как мощный пример постановки современной оперы в национальном украинском оперном театре.

Приглашенные участники и спикеры форума - представители оперных театров Украины, музыканты и деятели оперной отрасли, в том числе имеющих международный опыт, известные украинские музыкальные и театральные критики, представители СМИ, а также участники Школы театральных критиков.

Программа форума будет включать лекционные сессии с участием ведущих специалистов в области оперного искусства из разных городов Украины; панельную дискуссию участников форума, посвященную вызовам современности; проведение интенсива "Школа театральных критиков" под руководством Юрия Чекана; впервые - сессию презентаций оперных стартапов молодых украинских художников (оперных композиторов, режиссеров, дирижеров, сценографов) в формате питчинга под руководством Анны Гадецкой.

Напомним, в мае, в день вышиванки, в Киеве открыли памятник австрийского эрцгерцога Василию Вышиваному. А в марте президент Владимир Зеленский присвоил Учебному центру Национальной гвардии Украины в Золочеве почетное наименование "имени Василия Вышиваного".

Василий Вышиваный - это второе имя австрийского эрцгерцога Вильгельма фон Габсбурга, который выучил украинский язык, взял себе украинское имя и делал военную карьеру в украинской армии в годы Украинской революции.

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