Победители "Евровидения-2021" Mаneskin дадут концерт в Киеве

Продажа билетов стартует 30 сентября.

Победители "Евровидения-2021" Mаneskin дадут концерт в Киеве
Фото: Mаneskin

Итальянская рок-группа M?neskin, которая в этом году победила на "Евровидении", даст концерт в Украине.

Выступление группы в Киеве состоится в рамках большого тура по Европе. Концерт запланирован в ночном клубе StereoPlaza 7 марта следующего года.

Информация о начале тура появилась на страницах группы в социальных сетях, где итальянцы обнародовали афишу с расписанием концертов.

Европейський тур M?neskin включает 16 выступлений. Начнется он концертом в Лондоне 6 февраля. Далее победители "Евровидения-2021" выступят в Брюсселе, Люксембурге, Варшаве, Вене, Париже, Цюрихе, Берлине и Праге.

В марте итальянские музыканты, кроме Киева, должны выступить в Будапеште, Амстердаме, Москве, Петербурге, Таллинне и Риге.

Продажа билетов на концерты начнется 30 сентября.

Фото: instagram.com/maneskinofficial/

Перед европейским M?neskin будет иметь первым итальянское турне.

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