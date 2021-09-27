На Житомирщине СБУ разоблачила медиков, которые заставляли онкобольных покупать "бесплатные препараты"

Схема действовала как минимум на протяжении последних полгода.

Служба безопасности Украины разоблачила медиков Житомирского областного онкологического диспансера, которые заставляли онкобольных покупать дорогостоящие лекарства в аптеках, хотя медикаменты им бесплатно предоставляло государство.

Об этом информирует пресс-центр СБУ .

"По имеющейся информации, организовал противоправную деятельность заведующий одного из отделений онкоцентра совместно со своим коллегой. Медики назначали онкобольным лечение, а дорогостоящие лекарства предлагали покупать в аптеках - это при том, что данные медикаменты они бесплатно получали от государства на каждого больного", - говорится в сообщении.

По данным СБУ , мошенники "списывали" полученные лекарства и продавали их частным аптекам за полцены.

"Препараты сбывали в нескольких областных центрах. Схема действовала как минимум на протяжении последних полгода", - добавили в спецслужбе.

Во время обысков, которые проводили у подозреваемых медиков и в аптеках, изъяли почти полмиллиона гривень наличности, очередную партию готовых к "сбыту" лекарств (50 упаковок дорогостоящего медпрепарата).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в середине февраля в Украине появился сервис "Лекарства для онкобольных - Подпишись на жизнь", который помогает онкобольным получить назначенные препараты бесплатно. Разработчиком сервиса является общественная организация "Лекарства Контроль".

В июне в Украине начал работу чат-бот для онкобольных "Лечись".