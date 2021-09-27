Извержение вулкана на Канарах уничтожило почти 500 домов, в целом эвакуированы 6 тысяч человек

Аэропорт острова Ла-Пальма возобновил работу, но рейсы еще не выполняются.

Аэропорт острова Ла-Пальма, входящего в Канарский архипелаг, который приостанавливал работу из-за усиления извержения вулкана Кумбре-Вьеха, сообщил о возобновлении работы.

Об этом пишет elpais.com и reuters.com.

Однако рейсы, запланированные на это воскресенье, все еще не выполняются, поскольку вулкан продолжает выбрасывать пепел в атмосферу. Перемещаясь в более низкие районы, магма также смыла 16,9 км дороги.

Hilo (1/3):



?El #aeropuerto de #LaPalma recupera la operatividad. Tras el avance en las labores de limpieza de la ceniza, ya se puede operar con aprobaci?n previa del plan de vuelo por parte de @enaire .



?La prioridad es garantizar la seguridad. #SafetyFirst pic.twitter.com/cHCe2aK7VA — Aena (@aena) September 26, 2021

Лава покрыла 206 гектаров территории острова, а пепел от извержения вулкана – более 1300 гектаров.

Извержение разрушило 449 домов и повредило 45. С острова в целом эвакуировали около 6 тысяч человек.

#EMSR546 #Erupci?nLaPalma



Our #RapidMappingTeam has released its 6th monitoring product for #LaPalma ?? using the 1st cloudless optical image acquired since the eruption started



It enables to refine damage grading & to identify areas affected by the ashfall which covers 1,314 ha pic.twitter.com/MBIGpJGdEt — Copernicus EMS (@CopernicusEMS) September 26, 2021

"В субботу было обнаружено открытие нового источника извержения и частичный разрыв главного конуса, в результате чего новый поток лавы, более быстрый, поток по первому", - говорится в сообщении испанского СМИ .

Este mediod?a se est?n registrando muchas explosiones intensas en el cono principal del volc?n, las ventanas a punto de reventar. El v?deo lo he tomado en la parroqu?a La Sagrada Familia de El Paso, a unos tres kil?metros del cr?ter. Ahora hemos tenido otra mucho m?s fuerte ? pic.twitter.com/McwfFQIzts — Javier Salas (@javisalas) September 24, 2021

Пока неизвестно о смертельных случаях или серьезных травмах, но около 15% экономически важного для острова урожая бананов может оказаться под угрозой, что приведет автоматически к потере тысячи рабочих мест.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Вулкан Кумбре-Вьеха спал 50 лет, а его извержение началось 19 сентября. В то же время ему предшествовали более 20 тысяч мелких землетрясений, которые начались 11 сентября и ознаменовали его приближение.

Напомним, в августе на итальянском острове Сицилия произошло извержение Этна, в результате чего улицы города Цафферана-Этнеа покрыло слоем пепла.