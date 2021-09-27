Извержение вулкана на Канарах уничтожило почти 500 домов, в целом эвакуированы 6 тысяч человек

Аэропорт острова Ла-Пальма возобновил работу, но рейсы еще не выполняются.

Извержение вулкана на Канарах уничтожило почти 500 домов, в целом эвакуированы 6 тысяч человек
Фото: ЕРА/UPG

Аэропорт острова Ла-Пальма, входящего в Канарский архипелаг, который приостанавливал работу из-за усиления извержения вулкана Кумбре-Вьеха, сообщил о возобновлении работы.

Об этом пишет elpais.com и reuters.com.

Однако рейсы, запланированные на это воскресенье, все еще не выполняются, поскольку вулкан продолжает выбрасывать пепел в атмосферу. Перемещаясь в более низкие районы, магма также смыла 16,9 км дороги.

Hilo (1/3):

?El #aeropuerto de #LaPalma recupera la operatividad. Tras el avance en las labores de limpieza de la ceniza, ya se puede operar con aprobaci?n previa del plan de vuelo por parte de @enaire.

?La prioridad es garantizar la seguridad.#SafetyFirst pic.twitter.com/cHCe2aK7VA

— Aena (@aena) September 26, 2021

Лава покрыла 206 гектаров территории острова, а пепел от извержения вулкана – более 1300 гектаров.

Извержение разрушило 449 домов и повредило 45. С острова в целом эвакуировали около 6 тысяч человек.

#EMSR546 #Erupci?nLaPalma

Our #RapidMappingTeam has released its 6th monitoring product for #LaPalma?? using the 1st cloudless optical image acquired since the eruption started

It enables to refine damage grading & to identify areas affected by the ashfall which covers 1,314 ha pic.twitter.com/MBIGpJGdEt

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) September 26, 2021

"В субботу было обнаружено открытие нового источника извержения и частичный разрыв главного конуса, в результате чего новый поток лавы, более быстрый, поток по первому", - говорится в сообщении испанского СМИ.

Este mediod?a se est?n registrando muchas explosiones intensas en el cono principal del volc?n, las ventanas a punto de reventar. El v?deo lo he tomado en la parroqu?a La Sagrada Familia de El Paso, a unos tres kil?metros del cr?ter. Ahora hemos tenido otra mucho m?s fuerte ? pic.twitter.com/McwfFQIzts

— Javier Salas (@javisalas) September 24, 2021

Пока неизвестно о смертельных случаях или серьезных травмах, но около 15% экономически важного для острова урожая бананов может оказаться под угрозой, что приведет автоматически к потере тысячи рабочих мест.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Вулкан Кумбре-Вьеха спал 50 лет, а его извержение началось 19 сентября. В то же время ему предшествовали более 20 тысяч мелких землетрясений, которые начались 11 сентября и ознаменовали его приближение.

Напомним, в августе на итальянском острове Сицилия произошло извержение Этна, в результате чего улицы города Цафферана-Этнеа покрыло слоем пепла.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Доктор Комаровский пережил клиническую смертьДоктор Комаровский пережил клиническую смерть
Потап заявил об уходе со сценыПотап заявил об уходе со сцены
DZIDZIO стал главным героем новой песни SLAVIADZIDZIO стал главным героем новой песни SLAVIA
Адель подтвердила роман со спортивным агентомАдель подтвердила роман со спортивным агентом
Гайтана пожаловалась на вонь и щели в самолете украинской авиакомпании Гайтана пожаловалась на вонь и щели в самолете украинской авиакомпании
Блок рекламы


Похожие новости
Почти все новые случаи заражения COVID-19 в Украине вызваны дельта-вариантом, - МинздравПочти все новые случаи заражения COVID-19 в Украине вызваны дельта-вариантом, - Минздрав
В Киеве от коронавируса умерло уже более 5 300 человекВ Киеве от коронавируса умерло уже более 5 300 человек
В Украине вчера подтвердили 6 754 случая коронавируса, госпитализированы 2 175 человекВ Украине вчера подтвердили 6 754 случая коронавируса, госпитализированы 2 175 человек
В РоSSии 18-летний студент открыл стрельбу в университете, погибли восемь человек (обновлено)В РоSSии 18-летний студент открыл стрельбу в университете, погибли восемь человек (обновлено)
В воскресенье в Украине подтвердили 2 265 случаев коронавируса, госпитализированы 1 255 человекВ воскресенье в Украине подтвердили 2 265 случаев коронавируса, госпитализированы 1 255 человек
На Закарпатье в пожаре сгорели деревообрабатывающий цех и коровник, погиб человекНа Закарпатье в пожаре сгорели деревообрабатывающий цех и коровник, погиб человек
За сутки в Украине зафиксировали почти 4 тысячи новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали почти 4 тысячи новых случаев ковида
На Фарерских островах убили почти 1,5 тыс. дельфинов за один деньНа Фарерских островах убили почти 1,5 тыс. дельфинов за один день
В Украине за сутки подтвердили более 3,3 тыс. случаев ковида, от осложнений умерли 97 человекВ Украине за сутки подтвердили более 3,3 тыс. случаев ковида, от осложнений умерли 97 человек
На Тернопольщине задержали банду на вымогательстве почти 7 млн гривен в биткоинахНа Тернопольщине задержали банду на вымогательстве почти 7 млн гривен в биткоинах
Последние новости
Подгружаем последние новости