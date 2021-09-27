Почти все новые случаи заражения COVID-19 в Украине вызваны дельта-вариантом, - Минздрав

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что почти все новые случаи заражения COVID-19 в Украине вызваны дельта-вариантом коронавируса. Во время предыдущей весенней волны доминирующим был вариант альфа.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы столкнулись с дельта-штаммом, не совсем типичным для нас. Тот вариант вируса, который циркулировал у нас изначально, альфа-штамм, распространялся не столь быстро. Скорость распространения дельта-штамма выросла в разы. Один человек может в среднем инфицировать от пяти до восьми человек. Это при интенсивном общении или в случае пребывания в замкнутом помещении и т.д.", - сказал Кузин.

По его мнению, каждый человек, который имеет любые признаки респираторного заболевания, сейчас должен проходить лабораторное исследование на наличие коронавирусной инфекции.

По оценкам НАНУ, среднее репродуктивное число R (количество случаев заражения одним человеком других) на середину сентября составило 1,37.

По его словам, Минздрав точечно берет образцы из разных областей на анализ, и "все случаи, которые сейчас секвенируются и выявляются - это дельта".

Кузин сказал, что клиническое течение дельты несколько другое, но наиболее характерные симптомы - традиционные для ОРВИ.

"Обычно течение коронавирусной болезни и дельта-штамма, в частности, начинается, как обычная острая респираторная вирусная инфекция: это насморк, слабость, повышение температуры тела. У вакцинированных людей в случае инфицирования наблюдается стертая субклиническая форма заболевания, которая протекает проще и без типичных симптомов", - сказал санврач.

Атипичные симптомы, такие как кишечные расстройства, по словам Кузина, не являются очень распространенными и составляют 5-7% от общего количества случаев.

"Думаю, что после того, как мы или получим официальную позицию ВОЗ, или соберем доказательную информацию о симптомах, которые являются наиболее характерными, тогда мы уже сможем выйти с официальным разъяснением", - сказал он.

Напомним, что на прошлой неделе Киевская школа экономики (KSE) заявила, что ситуацию с ковидом в Украине уже можно считать началом новой вспышки COVID-19 в Украине. Она прогнозирует, что нынешняя волна будет напоминать весеннюю и может быть больше нее. Министерство здравоохранения считает, что пик новой волны придется на ноябрь, но начаться он может еще в октябре.

С 23 сентября Украина перешла в "желтую" зону, усилив карантинные ограничения.

За прошедшую неделю (21-27 сентября) в Украине обнаружили 44,8 тыс. случаев ковида, это на 36% больше по сравнению с позапрошлой. Полностью привились от ковида 13,1% населения Украины, хотя бы одной дозой - 16,3%.