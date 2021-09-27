В Ивано-Франковской области поддельные свидетельства о вакцинации продавали за 1 600 гривен

Фото: ssu.gov.ua

В Ивано-Франковской области разоблачили схему подделки и сбыта международных свидетельств о вакцинации от коронавирусной болезни. Ее организатором считают местного жителя, которому сообщили подозрение по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса - подделка документов.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Следствие считает, что мужчина вместе с помощницей начал заниматься подделкой свидетельств еще в начале 2021 года, то есть с самого старта вакцинальной кампании.

Цена одной фальшивки составляла 1 600 гривен, хотя настоящее свидетельство можно получить совершенно бесплатно. На поддельных документах отмечалось, что они якобы выданы частными и государственными медицинскими учреждениями Киевской, Волынской, Винницкой и Черновицкой областей.

Фото: ssu.gov.ua

Клиентов искали через туристическое агентство, где арендовали кабинет. Ими были не только украинцы, но и граждане РФ и Молдовы. Копии бланков свидетельств о вакцинации создавали на компьютере, распечатывали, заполняли и свидетельствовали поддельными печатями. Заказ отправляли через почтовых операторов, постоянно меняя установочные данные.

По данным СБУ , еженедельная прибыль составляла более 30 тысяч гривен.

Во время обысков правоохранители нашли черновые записи с клиентской базой, поддельные справки о негативных ПЦР-тестах, фейковые результаты лабораторных исследований и международные свидетельства о вакцинации.

Напомним, что аналогичную схему разоблачили в Черкасской области, где организатором якобы была семейный врач. Она предлагала внести сведения о якобы проведенной вакцинации в электронные реестры за 5 000 гривен, но делала это с ошибками, чтобы медицинская справка не генерировалась в "Дии". При этом медработница выдавала клиентам бумажные ковид-сертификаты, заверенные собственной печатью.