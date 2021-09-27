За сутки в Украине зафиксировали 3 007 новых случаев ковида

Госпитализированы за сутки 1 478 человек.

За прошедшие сутки, 26 сентября, в Украине были зафиксированы 3 007 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели в том числе 286 детей и 32 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 1 478 человек; летальных исходов - 94; выздоровели - 952 человека.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 13 202 человека, методом ИФА - 2 688 человек, экспресс-тестами - 11 022 человека.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 395 404 человека, выздоровели - 2 245 144. От осложнений заболевания умерли 55 720 человек.

Всего было проведено 12 710 080 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, в 5 областях - Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Тернопольской и Черкасской - в настоящее время установлен оранжевый уровень эпидопасности ввиду распространения коронавируса.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что Украина может отменить карантин уже весной 2022 года, если до Нового года вакцинируется большинство взрослого населения.