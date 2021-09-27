В Киеве на улице застрелили мужчину

Причиной стрельбы стал конфликт между двумя прохожими.

В Киеве на улице застрелили мужчину
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Национальная полиция сообщила, что в Киеве на Овруцкой улице (Шевченковский район) ночью застрелили мужчину.

Сообщение о стрельбе поступило от свидетелей происшествия, сообщается на сайте киевского управления полиции. Патрульные и следователи, приехавшие на вызов, нашли уже мертвого пострадавшего с огнестрельным ранением грудной клетки.

"Мы выяснили, что на улице между двумя прохожими возник конфликт. В результате один из участников выстрелил в оппонента, вероятно, из травматического оружия. Потерпевший, 1977 года рождения, от полученного огнестрельного ранения в грудь скончался на месте. Нарушителем оказался местный житель , 1998 года рождения, которого мы задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, и сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Оружие и патроны изъяты и направлены на экспертное исследование", - рассказал следователь Шевченковского управления полиции Виталий Журба.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что на прошлой неделе в Черкассах в кафе застрелили бизнесмена Михаила Козлова, а на трассе возле Киева обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

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