DZIDZIO стал главным героем новой песни SLAVIA

Эпатажный украинские певец DZIDZIO развелся и поделил имущество со своей уже бывшей супругой SLAVIA. После пережитого разрыва семейных уз длиной в 20 лет певица на одном дыхании записала удивительно красивую лирическую песню "Любов любов".

Исполнительница SLAVIA написала и представила на суд поклонников песню о DZIDZIO. В треке девушка постаралась выразить свои мысли и чувства. В то же время, SLAVIA понимает, что песню будут слушать миллионы женщин, которые так же, как и она сама, переживают похожие эмоции, думают о будущем и об отношениях с мужчинами.

В песне "Любов любов" SLAVIA показала, как можно с уважением относиться к прошлому и почему нужно стремиться реализовывать свои таланты и потенциал, а не тонуть в семейном быте.

SLAVIA поет, что она оставит в прошлом то, что уже ушло и никогда не вернется, и откроет сердце всему новому, в том числе и новой любви…

"Песня "Любов любов" имеет для меня особое значение. Я написала ее за один вечер, на одном дыхании. Она о моих чувствах, о том, что я чувствую в данный период, о моем отношении к любви в паре, и к жизни в целом. Это история отношений продолжительностью 20 лет", – поведала своим поклонникам красавица SLAVIA.

Напомним, ранее стало известно, какой имущество DZIDZIO переписал на SLAVIA после развода. Экс-жена певца в обиде не осталась…