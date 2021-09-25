В Чернигове полицейские обнаружили арсенал оружия, среди находок - ручные гранаты и станковые пулеметы

В Чернигове полицейские изъяли арсенал нарезного оружия и взрывоопасных предметов - от ручных гранат до станковых пулеметов.

Об этом сообщили в областной полиции.

Сотрудники криминальной полиции и следователи Черниговского райуправления милиции со служебной собакой обыскали гаражные помещения одного из автокооперативов города. Всего были изъяты 40 объектов.

Обыск прошел в рамках расследования уголовного производства, открытого летом текущего года по ч. 1 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины - незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Полицейские получили оперативную информацию, что фигурант производства устроил в гаражном помещении мастерскую, однако не для авторемонта. Там 56-летний черниговец занимался переделкой и переоснащением оружия. Также он восстанавливал боевые качества стрелкового оружия, переделанного в заводских условиях во массогабаритные макеты.

Полицейские обнаружили ручные гранаты, различные мины, одноразовые гранатометы ряда моделей, одну винтовку и несколько карабинов Мосина, пять винтовок СВТ, ручные пулеметы Дегтярева, автоматы Калашникова, ППШ, пистолеты-пулеметы ППС, два станковых пулемета.

Все перечисленные предметы полицейские изъяли и направили на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр в Черниговской области.

Фигуранту дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, Служба безопасности Украины обнаружила во Львовской области скрытый арсенал с боевыми средствами поражения. Тайник находился на территории проживания местного жителя, который позиционирует себя как общественный активист.