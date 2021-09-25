В Одессе полицейские задержали мужчину, который пытался похитить 19-летнюю девушку

Согласно законодательству, подозреваемому грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы

В Одессе полицейские задержали мужчину, который пытался похитить 19-летнюю девушку

В Одессе полицейские задержали мужчину по подозрению в незаконном лишении свободы и похищении 19-летней девушки

Об этом сообщили в городской полиции.

"О том, что на улице Михаила Грушевского неизвестный силой посадил девушку в машину и уехал, в полицию сообщили очевидцы. Через час правоохранители установили автомобиль правонарушителя и определили его маршрут. А потом задержали и самого злоумышленника", - говорится в сообщении.

Происшествие случилось вечером 22 сентября. Выяснилось, что девушку похитил ее бывший парень. 21-летний молодой человек вывез девушку на киевскую трассу, где, применяя силу, потребовал восстановить отношения. В случае отказа парень пригрозил, что запрет потерпевшую в каком-то отдаленном населенном пункте. Девушка сделала вид, что согласилась, и тогда преступник вернулся в Одессу и высадил ее на одной из улиц города.

"Фигурант - одессит, который уже имеет судимости за имущественные преступления. Сейчас он находится в следственном изоляторе, ему инкриминируют незаконное лишение свободы и похищение человека с причинением физических повреждений, что предусмотрено ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины", - сообщил начальник следственного отдела отделения полиции №4 Одесского районного управления полиции №1 Ярослав Клинч.

Согласно законодательству, подозреваемому грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, полицейские Харькова задержали женщину, которая вместе с жителем Киева спланировала и инсценировала свое похищение ради выкупа.

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