Доктор Комаровский пережил клиническую смерть

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о пережитой клинической смерти, и как возвращали к жизни в реанимации.

Дипломированный детский врач и телеведущий Доктор Комаровский в программе "Зірковий шлях" сообщил некоторые ужасающие подробности из своей жизни.

"Я такой путь прошел, не дай вам Бог всем. Я несколько раз был на грани жизни и смерти, перенес клиническую смерть. Мы с супругой, наверное, 15 лет жизни не могли взять отпуск вместе. Потому что я ехал один месяц с детьми отдыхал, она – второй", – откровенно рассказал Евгений Комаровский.

Клиническая смерть у Евгения Олеговича наступила во время работы, когда в его руках взорвалась кварцевая лампа в отделении реанимации. Комаровский упал без сознания, а лампа рухнула на него, но в этот момент вырвалась из розетки.

"Вечером пришел домой, жена говорит: "Тебя током убило?". Я спрашиваю: "Ты откуда знаешь?". А оказывается, у нее были занятия по судебной медицине. А там есть признаки смерти от поражения током. Там такие знаки: молнии на шее, на руках в виде сосудов. А я пришел – у меня были какие-то непонятные молнии на шее и палец обугленный", – поделился печальными воспоминаниями Доктор Комаровский.

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