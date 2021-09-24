Кейт Миддлтон совершила редкий выход в мини-юбке

Герцогиня в мини-юбке! Это же нарушение королевского дресс-кода! Но только не когда речь заходит о спортивной форме. Кейт Миддлтон появилась на теннисном корте, одетая в очаровательную короткую юбку с шортиками, похваставшись своими стройными ногами без изъянов.

Кейт Миддлтон в мини-юбке похвасталась стройными ножками

39-летней жене принца Уильяма могут позавидовать не только мамочки, но и молоденькие девушки, так как мама троих детей выглядит просто превосходно. Кейт Миддлтон, которую последнее время подозревают в четвертой беременности, сыграла в теннис вместе с отличившимися британскими спортсменами.

"В присутствии чемпионов. Поздравляем Эмму Радукану, Джо Солсбери, Алфи Хьюитта и Гордона Райда с невероятными достижениями на Открытом чемпионате США по теннису в этом году. Мы все очень вами гордимся", — говорится в публикации в аккаунте герцога и герцогини Кембриджских в Инстаграм.

Кейт Миддлтон в мини-юбке похвасталась стройными ножками

Пост сопроводили серией фотоснимков, на которых предстала Кейт Миддлтон вместе со спортсменами. Внучатая невестка королевы Англии предстала в короткой темно-синей теннисной юбке, олимпийке и белых кроссовках. Свои длинные волосы она убрала в хвост на затылке. Все внимание приковано к стройным ногам жены принца Уильяма. Очень редко когда удается оценить их во всей красе, ведь герцогине Кембриджской нельзя носить слишком короткую одежду. Обычно на ней можно увидеть юбки длиною чуть выше колена – на 1-2 пальца, что соответствует королевскому дресс-коду.

Кейт Миддлтон в мини-юбке похвасталась стройными ножками

Напомним, Меган Маркл показала недостатки фигуры через четыре месяца после родов.


Анастасия Березовская, Тудей

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