Украина выдвинет на "Оскар" фильм "Плохие дороги"

Фильм "Плохие дороги" режиссера Натальи Ворожбит станет претендентом на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

Об этом сообщил украинский Оскаровский комитет.

События фильма происходят на дорогах востока Украины в течение 2015 года. Каждая из четырех новелл ленты рассказывает об отношениях между людьми, возникающих на фоне войны.

Фильм получил пять из 11 голосов членов комитета, а также три дополнительных балла по правилам оскаровского комитета (за мировую премьеру на фестивале класса А, награду на фестивале класса А и рецензии в международных профильных изданиях).

Напомним, что 94-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.