Киев и восемь областей оказались в "оранжевой" зоне

Во всех единственная проблема - быстрый рост количества госпитализаций.

Киев и восемь областей Украины оказались в "оранжевой" зоне карантина, сообщается на сайте Центра общественного здоровья. Во всех регионах единственная проблема - слишком высокий уровень роста количества госпитализаций.

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности, кроме столицы Украины, установлено в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.

Фото: phc.org.ua

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности является предупредительным уровнем, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

"Желтая" зона становится "оранжевой" при наличии в регионе хотя бы одного из следующих признаков:

  • загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - более 65 процентов;

  • количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - менее 300;

  • количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - более 60;

  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) - более 20 процентов;

  • уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50 процентов.

На территории "оранжевых" зон действуют те же противоэпидемические мероприятия, что и в "желтой", но местные власти могут усиливать их.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сегодня в Киеве состоится Марш равенства в поддержку прав ЛГБТСегодня в Киеве состоится Марш равенства в поддержку прав ЛГБТ
Солистка KAZKA Александра Зарицкая рассказала о своем новом романеСолистка KAZKA Александра Зарицкая рассказала о своем новом романе
Адель подтвердила роман со спортивным агентомАдель подтвердила роман со спортивным агентом
За сутки в Украине зафиксировали почти 4 тысячи новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали почти 4 тысячи новых случаев ковида
Гайтана пожаловалась на вонь и щели в самолете украинской авиакомпании Гайтана пожаловалась на вонь и щели в самолете украинской авиакомпании
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция задержала жителя Киевской области за незаконную продажу оружия и боеприпасовПолиция задержала жителя Киевской области за незаконную продажу оружия и боеприпасов
В трех торговых центрах Киева открыли пункты вакцинации против ковидаВ трех торговых центрах Киева открыли пункты вакцинации против ковида
В Киеве 16 школ и 16 детсадов не смогут работать в "желтой" зоне, - КГГАВ Киеве 16 школ и 16 детсадов не смогут работать в "желтой" зоне, - КГГА
В РоSSии 18-летний студент открыл стрельбу в университете, погибли восемь человек (обновлено)В РоSSии 18-летний студент открыл стрельбу в университете, погибли восемь человек (обновлено)
КиевПрайд состоялся без нарушений правопорядка, - МВДКиевПрайд состоялся без нарушений правопорядка, - МВД
В Киеве состоялся Марш равенства в поддержку прав ЛГБТ (обновлено)В Киеве состоялся Марш равенства в поддержку прав ЛГБТ (обновлено)
Сегодня в Киеве состоится Марш равенства в поддержку прав ЛГБТСегодня в Киеве состоится Марш равенства в поддержку прав ЛГБТ
В Украине обесточены более 70 сел, в ряде областей сегодня дождьВ Украине обесточены более 70 сел, в ряде областей сегодня дождь
На Киевщине закроют школы, в которых COVID-прививки будут иметь менее 80% учителейНа Киевщине закроют школы, в которых COVID-прививки будут иметь менее 80% учителей
Павел Зибров похвастался своим имением под КиевомПавел Зибров похвастался своим имением под Киевом
Последние новости
Подгружаем последние новости