Киев и восемь областей оказались в "оранжевой" зоне

Во всех единственная проблема - быстрый рост количества госпитализаций.

Киев и восемь областей Украины оказались в "оранжевой" зоне карантина, сообщается на сайте Центра общественного здоровья. Во всех регионах единственная проблема - слишком высокий уровень роста количества госпитализаций.

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности, кроме столицы Украины, установлено в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях.

Фото: phc.org.ua

"Оранжевый" уровень эпидемической опасности является предупредительным уровнем, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

"Желтая" зона становится "оранжевой" при наличии в регионе хотя бы одного из следующих признаков:

загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - более 65 процентов;

количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - менее 300;

количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) - более 20 процентов;

уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50 процентов.

На территории "оранжевых" зон действуют те же противоэпидемические мероприятия, что и в "желтой", но местные власти могут усиливать их.