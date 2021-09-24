За прошедшие сутки в Украине обнаружили более 9 тыс. случаев коронавируса - больше всего с апреля

Лидерами по суточной заболеваемости стали Харьковская, Днепропетровская и Львовская области.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили более 9 тыс. случаев коронавируса - больше всего с апреля
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

В четверг, 23 сентября, в Украине были зафиксированы 9 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с 30 апреля. Тогда были обнаружены 10 072 случая ковида.

Среди заболевших вчера - 849 детей и 137 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение 23 сентября были госпитализированы 2 060 человек, от коронавируса выздоровели 2 415 пациентов, 140 человек от осложнений болезни умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболели 2 379 483 человека, выздоровели от коронавируса 2 240 388 человек, от осложнений заболевания умерли 55 424 пациента.

Напомним, Киевская школа экономика признала начало новой вспышки COVID-19 в Украине. Она прогнозирует, что нынешняя волна будет напоминать весеннюю и может быть больше нее.

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