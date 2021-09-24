Во время восхождения на Эльбрус погибли пятеро альпинистов

Люди застряли на большой высоте в условиях сильного ветра и мороза -20°.

Во время восхождения на Эльбрус погибли пятеро альпинистов
Фото: МНС Росії

В РоSSии во время восхождения на гору Эльбрус (5642 м) в четверг, 23 сентября, погибли пятеро альпинистов. Еще 14 человек удалось спасти.

Как сообщает "Интерфакс", всего в группу входили 20 человек - четверо гидов и 16 туристов без опыта.

Организатор восхождения Денис Алимов из клуба Elbrus.guide рассказал, что группа отправилась для подъема в условиях сильного ветра, но при стабильной погоде.

Первые проблемы при восхождении начались, когда одной из участниц похода стало плохо. Тогда один из гидов с ней начали спуск на седловину Эльбруса, а остальные продолжили путь к вершине.

По словам гида, буквально через полчаса резко ухудшилась погода, ветер стал дуть снизу вверх, началась буря. "Возможно, резко упало давление, потому что девушке даже при потере высоты стало хуже. Она потеряла сознание и в течение часа умерла на руках у гида", - рассказал организатор восхождения.

Алимов уточнил, что девушка умерла около 11:00-12:00. Тогда гид обозначил место, где находилось ее тело рюкзаком и стал ждать других членов группы. Поскольку участники похода вовремя не спустились, около 15:00 он связался с лагерем и начал самостоятельно спускаться. Затем он вызвал спасателей МЧС.

Группа находилась на высоте около 5400 метров. Скорость ветра там достигала 40 метров в секунду при температуре минус 20 градусов.

Для поиска альпинистов привлекли около 70 спасателей и 16 единиц техники, которым удалось найти остальных туристов, которые начали самостоятельно спускаться. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 человек, двое из них - в реанимации. Пятеро туристов погибли.

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