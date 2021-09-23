За сутки в Украине подтвердили 7 866 новых случаев ковида

Госпитализированы 2 070 человек.

За сутки в Украине подтвердили 7 866 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки в Украине были зафиксированы 7 866 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 667 детей и 175 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы 2 070 человек. 123 пациента умерли. Выздоровели - 2 305 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 41 625 человек, методом ИФА - 9 742, экспресс-тестами - 33 568.

За все время пандемии в Украине заболели 2 370 425 человек, выздоровели - 2 237 973. От осложнений заболевания умерли 55 284 человека.

Всего было проведено 12 593 275 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано в Харьковской (839), Львовской (685), Донецкой (520), г. Киев (467) и Днепропетровской (456) областях.

Фото: moz.gov.ua

Напомним, Киевская школа экономики (KSE) признала начало новой вспышки COVID-19 в Украине. Она прогнозирует, что нынешняя волна будет напоминать весеннюю и может быть больше нее.

С 23 сентября Украина переходит в "желтую" зону, карантинные ограничения будут усилены.

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