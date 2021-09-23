В столице работают все садики и школы, - КГГА
Почти 100% учебных заведений, которых в Киеве более 900, достигли показателя 80% вакцинированных.
Несмотря на то, что в Украине начал действовать карантин "желтой" зоны, все школы и садики в Киеве работают в обычном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, пока Киев является лидером по вакцинации работников образования.
По состоянию на 23 сентября почти 100% учебных заведений, которых в городе более 900, достигли показателя 80% вакцинированных. В Украине мы единственные, кто показал такие результаты", - отметил Мондриевский.
Он добавил, что в Киеве в первую очередь активно вакцинировался именно педагогический состав учебных заведений, а за неделю подтянулись и технические работники.
Заместитель главы КГГА заверил, что все школы и сады столицы готовы к работе в условиях карантина и обеспечены необходимыми средствами для дезинфекции. В то же время запрет на посещение родителями учебных заведений продолжает действовать.
Напомним, вчера заместитель главы КГГА Анна Старостенко заявила, что в 16-ти киевских школах и таком же количестве детсадов нет 80% вакцинированных от коронавируса работников. Поэтому эти заведения не смогут работать в "желтой" зоне.
Накануне Кабмин разрешил детсадам и начальным классам работать в "желтой" зоне карантина, даже если от коронавируса будут привиты менее 80% работников.