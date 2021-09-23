Кейт Миддлтон скрывает беременность

Кейт Миддлтон устроила торжественный прием в замке для участников проекта Hold Still 2020 года, чтобы поблагодарить их за то, что они поделились историей своей жизни в период карантина в прошлом году. Герцогиня Кембриджская выбрала наряд, который скрывал зону ее живота.

Кейт Миддлтон продолжает скрывать живот: новый выход герцогини в свет

Из-за того, что 39-летняя жена принца Уильяма не появлялась на публике почти все лето, в Сети распространяют слухи, что многодетная мама снова беременна. Вскоре после этого Кэтрин Миддлтон появилась на публике в одежде, скрывавшую зону ее живота. И вчера она поступила так же, подогревая известия о грядущем пополнении.

Для приема во дворце внучатая невестка Елизаветы II надела прекрасный белый ансамбль от бренда Self-Portrait - кремовый костюм из букле и шифона стоимостью 14,5 тысячи гривен. Верхняя его часть состоит из твидового жакета с поясом на талии, а низ с плиссированной юбки с кружевной вставкой снизу. Благодаря своеобразной баски в зоне живота Кейт Миддлтон вполне могла скрыть первые признаки беременности.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Напомним, внучка Елизаветы II родила первенца раньше срока.


Анастасия Березовская, Тудей

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