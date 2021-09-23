В Харькове закончились койкоместа для больных ковидом

В городе полностью использовали мощности трех больниц, которые сейчас используются для лечения больных с ковидом.

В Харькове закончились койкоместа для больных ковидом
Фото: kharkov.media

В профильных больницах Харькова, предназначенных для лечения больных коронавирусом, закончились койкоместа. В связи с этим Харьковский городской совет предлагает вернуть в реестр таких больниц еще два медицинских учреждения.

Об этом заявила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

"Мощности трех больниц (которые сейчас используются для лечения больных с ковидом - ред.) мы уже полностью использовали. Расширить коечный фонд можно только за счет тех медучреждений, у которых уже есть койки для пациентов с коронавируса. Поэтому мы подали предложение в Харьковскую облгосадминистрацию, а они обратятся в Министерство здравоохранения, чтобы больницу №18 и роддом №2 вернули в ковидный реестр", - приводит слова Светланы Горбуновой-Рубан пресс-служба Харьковского горсовета.

По словам чиновницы, сейчас в медучреждениях Харькова 770 коек для ковидных пациентов.

Весной в Харькове было развернуто 930 коек в пяти больницах - №13, 17, 18, 25, а также в роддоме №2. Позже роддом и больницу №18 исключили из реестра медицинских учреждений для больных коронавирусом.

С середины июля в Украине началось постепенное увеличение заболеваемости ковидом. За последнюю неделю было зарегистрировано почти 33 тысячи новых случаев болезни. Это на 68% больше, чем неделю назад.

Уровень вакцинации от коронавируса в Украине первой дозой - 15,1% от общего количества населения.

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