На Одесщине школьник поджег церковь, потому что его обижал сын священника

Полицейские Одесщины начали уголовное производство по факту поджога церкви в селе Иванчанка Болградского района.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Событие квалифицировали как умышленное повреждение имущества по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса.

"Возгорание, в результате которого было повреждено здание и имущество культового сооружения, произошло вчера вечером. Огонь потушили местные жители, в пожаре никто не пострадал", - сообщили правоохранители.

Полицейские выяснили, что к поджогу причастен 12-летний местный житель. Подросток признался в содеянном и объяснил, что так он хотел отомстить своему однокласснику, который якобы постоянно его травил.

Местные СМИ пишут, что мальчик выбрал в качестве объекта для поджога церковь, потому что его обидчик - сын местного священника.

Поскольку малолетний не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, на его родителей, уже попадавших в поле зрения полиции за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, будет составлен протокол по ст.184 КУоАП.

Следствие продолжается.

Напомним, в июне 2016 года в церкви, расположенной в с. Осиповка Савранского района Одесской области произошел пожар.