Бритни Спирс рассказала, как отметила день рождения сыновей

Американская певица Бритни Спирс – мама двоих сыновей погодок. Старший Шон родился 14 сентября, а младший Джейден – 12 сентября. Учитывая, что дни рождения мальчиков с разницей всего в два дня, их отмечают обычно в один день. Артистка рассказала, как прошло 16-летие и 15-летие ее сыновей.

“Два дня плакала“: Бритни Спирс трогательно поздравила сыновей с днем рождения

В личном аккаунте в Инстаграм исполнительница опубликовала изображение с цитатой: "Нет ничего сильнее, чем любви между матерью и сыном". В публикации Бритни Спирс объяснила, что не смогла опубликовать фото с праздника или со своими детьми, так как они уже взрослые и не дали на это своего согласия.

"На прошлой неделе были дни рождения моих мальчиков! К сожалению, они очень быстро растут и все больше хотят заниматься своими делами. Теперь я должна просить у них разрешения, чтобы опубликовать их фото, ведь они чрезвычайно независимые, — отметила Бритни Спирс. – Мы устроили небольшую вечеринку с самыми крутыми пирожными и мороженым, чтобы отметить их дни рождения. Это сводит меня с ума, потому что они уже такие высокие и, черт возьми, продолжают расти! На прошлой неделе они ходили на танцы, и я два дня плакала – мои дети в костюмах. Это безумие. Девочки, приготовьтесь, потому что мои мальчики очень красивые".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Напомним, Бритни Спирс выходит замуж за своего молодого возлюбленного.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дженнифер Энистон призналась, с каким мужчиной готова связать свою жизньДженнифер Энистон призналась, с каким мужчиной готова связать свою жизнь
Сегодня в Киеве состоится Марш равенства в поддержку прав ЛГБТСегодня в Киеве состоится Марш равенства в поддержку прав ЛГБТ
За сутки в Украине зафиксировали почти 4 тысячи новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали почти 4 тысячи новых случаев ковида
Гайтана пожаловалась на вонь и щели в самолете украинской авиакомпании Гайтана пожаловалась на вонь и щели в самолете украинской авиакомпании
В Кривом Роге на территории водоканала погибли трое мужчинВ Кривом Роге на территории водоканала погибли трое мужчин
Блок рекламы


Похожие новости
Солистка KAZKA Александра Зарицкая рассказала о своем новом романеСолистка KAZKA Александра Зарицкая рассказала о своем новом романе
На Фарерских островах убили почти 1,5 тыс. дельфинов за один деньНа Фарерских островах убили почти 1,5 тыс. дельфинов за один день
Бритни Спирс объявила о помолвкеБритни Спирс объявила о помолвке
Alyona Alyona рассказала, сколько тратит денег ежемесячноAlyona Alyona рассказала, сколько тратит денег ежемесячно
Джамала отмечает 38-й день рожденияДжамала отмечает 38-й день рождения
В Умани полиция задержала гражданина Израиля, который устроил стрельбу в День НезависимостиВ Умани полиция задержала гражданина Израиля, который устроил стрельбу в День Независимости
Олег Винник в День Независимости представит новую песнюОлег Винник в День Независимости представит новую песню
Катя Бужинская рассказала о домогательствахКатя Бужинская рассказала о домогательствах
Солистка KAZKA рассказала о похудении на 25 кгСолистка KAZKA рассказала о похудении на 25 кг
MamaRika призналась, сколько сбросила килограммов после рождения ребенкаMamaRika призналась, сколько сбросила килограммов после рождения ребенка
Последние новости
Подгружаем последние новости