Бритни Спирс рассказала, как отметила день рождения сыновей

Американская певица Бритни Спирс – мама двоих сыновей погодок. Старший Шон родился 14 сентября, а младший Джейден – 12 сентября. Учитывая, что дни рождения мальчиков с разницей всего в два дня, их отмечают обычно в один день. Артистка рассказала, как прошло 16-летие и 15-летие ее сыновей.

В личном аккаунте в Инстаграм исполнительница опубликовала изображение с цитатой: "Нет ничего сильнее, чем любви между матерью и сыном". В публикации Бритни Спирс объяснила, что не смогла опубликовать фото с праздника или со своими детьми, так как они уже взрослые и не дали на это своего согласия.

"На прошлой неделе были дни рождения моих мальчиков! К сожалению, они очень быстро растут и все больше хотят заниматься своими делами. Теперь я должна просить у них разрешения, чтобы опубликовать их фото, ведь они чрезвычайно независимые, — отметила Бритни Спирс. – Мы устроили небольшую вечеринку с самыми крутыми пирожными и мороженым, чтобы отметить их дни рождения. Это сводит меня с ума, потому что они уже такие высокие и, черт возьми, продолжают расти! На прошлой неделе они ходили на танцы, и я два дня плакала – мои дети в костюмах. Это безумие. Девочки, приготовьтесь, потому что мои мальчики очень красивые".

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Напомним, Бритни Спирс выходит замуж за своего молодого возлюбленного.