В трех торговых центрах Киева открыли пункты вакцинации против ковида

Сейчас там доступны AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.

В трех торгово-развлекательных центрах Киева - Ocean Plaza, River Mall и SkyMall - открыли пункты вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщает Helsi.

Чтобы прививаться необходимо записаться на удобное время и выбрать желаемую вакцину. Сейчас там доступны AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.

ТРЦ Ocean Plaza находится возле станции метро Лыбидская, River Mall - на Осокорках, а SkyMall - на Троещине.

Сейчас в столице работают 29 центров вакцинации.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения договорилось с сервисом такси Uklon о предоставлении скидок на поездки для украинцев, которые прививались от COVID-19 хотя бы одной дозой.