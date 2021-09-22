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2021-09-22
В трех торговых центрах Киева открыли пункты вакцинации против ковида
Сейчас там доступны AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.
Фото: КМДА
В трех торгово-развлекательных центрах Киева - Ocean Plaza, River Mall и SkyMall - открыли пункты вакцинации против коронавируса.
Об этом сообщает Helsi.
Чтобы прививаться необходимо записаться на удобное время и выбрать желаемую вакцину. Сейчас там доступны AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.
ТРЦ Ocean Plaza находится возле станции метро Лыбидская, River Mall - на Осокорках, а SkyMall - на Троещине.
Сейчас в столице работают 29 центров вакцинации.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения договорилось с сервисом такси Uklon о предоставлении скидок на поездки для украинцев, которые прививались от COVID-19 хотя бы одной дозой.