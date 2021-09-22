В Днепропетровской области поддельные COVID-паспорта вносили в базу Минздрава за 6 тыс. грн

В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами мошенников.

В Днепропетровской области киберполиция разоблачила схему подделки COVID-сертификатов. Двое мошенников за деньги не только выдавали поддельные "паспорта вакцинации", но и вносили их в электронные базы Министерства здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители установили, что схему изготовления поддельных сертификатов организовала 44-летняя работница медицинского учреждения совместно со своим 27-летним знакомым, который выполнял роль посредника. Они рекламировали свои услуги в групповых чатах нескольких мессенджеров.

За 1,5 тыс. гривен предлагали сертификат о вакцинации без внесения данных лица в базу Электронной системы здравоохранения. За 6 тыс. гривен можно было получить без вакцинации международный COVID-сертификат с занесением в базу данных Электронной системы здравоохранения.

В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, воспользовавшихся услугами мошенников. По месту работы и жительства правонарушителей работники полиции провели обыски. Изъяты мобильные телефоны, банковские карты, образцы сертификатов о вакцинации и "черновые" записи.

Открыто уголовное производство. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что за подделку документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел. Уже разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о проведении вакцинации от особо опасных инфекций.

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