В Киеве 16 школ и 16 детсадов не смогут работать в "желтой" зоне, - КГГА

В настоящее время в 16-ти киевских школах и в таком же количестве детсадов нет 80% вакцинированных от коронавируса работников. Однако в КГГА надеются, что до 23 сентября учителя успеют сделать прививку.

Об этом заместитель главы КГГА Анна Старостенко сообщила в эфире Громадського радіо.

"Мы надеемся, что к четвергу ситуация улучшится, мы хотим, чтобы все школы работали в едином офлайн-режиме, то есть, чтобы дети ходили в школу. Мы контролируем школы всех форм собственности: как частные, так и коммунальные", - сказала чиновница.

Старостенко посоветовала родителям, которые водят детей в детский сад, узнать в родительских группах, будет ли детсад работать после перехода страны в "желтую" зону карантина.

Она добавила, что учителя, которые не могут вакцинироваться по уважительным причинам, например, имеющие противопоказания к прививке, будут показывать справку об этом, и тогда их допустят к работе.

"Именно поэтому требуют вакцинировать 80% работников - в последние 20% как раз войдут те, кому нельзя вакцинироваться", - пояснила заместитель главы КГГА.

Как сообщалось, перед началом учебного года в Украине полностью вакцинировали только 29% педагогов, еще 23% получили первую дозу.

С 1 сентября школы начали работу в обычном режиме: с масочным режимом и соблюдением социальной дистанции. Однако, по условиям "желтой" зоны карантина, учебные заведения, в которых не привиты от ковида 80% работников, должны приостановить работу.

По решению Кабмина, вся территория Украины переходит в "желтую" зону завтра, 23 сентября.