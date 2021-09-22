На Хортице установят уникальную арт-инсталляцию

На острове Хортица планируют установить уникальный арт-объект "Круг". Инсталляцию высотой семь метров разместят на Холме с флагштоком и смотровой площадкой, который был полностью восстановлен в этом году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Открыть инсталляцию планируют накануне 14 октября.

Об этом сообщил творческий руководитель коллектива авторов арт-объекта Богдан Кривошея.

"Круг" - это большое металлическое кольцо с постаментом высотой семь метров, которое символизирует спокойствие, единство и целостность. Инсталляцию установят под таким углом к солнцу, что можно будет ловить особые природные моменты. В зависимости от восхода или заката, можно будет ловить солнце в себе, задерживать его лучи, не только наблюдать за красотой вокруг, но и быть соучастником действа", - рассказал Кривошея.

Авторы арт-объекта уверены, что "Круг" на Холме с флагштоком станет местом притяжения туристов и именно с этой точки будет начинаться знакомство с островом.

Возрождение острова Хортица проходит в рамках "Большой реставрации" - проекта в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", а также при поддержке Группы Метинвест. Компания также выступит организатором уникального светового лазерного шоу на октябрьские праздники.

Совместными усилиями Хортицу планируют превратить в современное пространство для культуры, туризма, духовности, отдыха, саморазвития.

Напомним, Хортица также станет первым в Украине полностью безбарьерным туристическим объектом. Об этом заявила первая леди Елена Зеленская во время своего визита в Запорожье.