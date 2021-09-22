В Украине вчера подтвердили 6 754 случая коронавируса, госпитализированы 2 175 человек

По суточной заболеваемости лидируют Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.

Во вторник, 21 сентября, в Украине были зафиксированы 6 754 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших 625 детей и 125 медработников.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, вчера были госпитализированы 2 175 человек, от коронавируса выздоровели 2 095 пациентов, 105 человек от осложнений болезни умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), г. Киев (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболели 2 362 559 человек, выздоровели от коронавируса 2 235 668 человек, от осложнений заболевания умерли 55 161 пациент.

Напомним, Киевская школа экономика признала начало новой вспышки COVID-19 в Украине. Она прогнозирует, что нынешняя волна будет напоминать весеннюю и может быть больше нее.

Завтра, 23 сентября, Украина перейдет в "желтую" зону, карантинные ограничения будут усилены.