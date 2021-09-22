В Хмельницком двое парней стреляли по прохожим из окна квартиры

Полицейские изъяли у хулиганов оружие. Это оказался стартовый пистолет, без признаков переработки.

Хмельницкие полицейские установили молодых людей, которые стреляли по прохожим из окна многоэтажки.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Хмельницкой области, недавно в одном из интернет-пабликов Хмельницкого появилось видео, на котором неизвестные стреляют из окна многоэтажки. Обнаружив видеозапись, оперативники Хмельницкого райуправления милиции установили злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей 22 и 27 лет.

Как сообщили в полиции, молодые приехали из области в Хмельницкий на работу. Там они арендовали квартиру, из окон которой и устроили стрельбу.

Полицейские изъяли у хулиганов оружие. Это оказался стартовый пистолет, без признаков переработки.

С нарушителями работают правоохранители.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области вандал повредил памятник Героям борьбы за Независимость Украины. Уже вскоре полицейские батальона патрульной полиции задержали злодея по месту жительства и доставили на место совершенного им правонарушения.