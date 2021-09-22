СБУ перекрыла канал незаконного трудоустройства украинцев за рубежом в условиях COVID-19

Такая противоправная деятельность приносила до полмиллиона гривень чистого дохода в месяц.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила на Буковине преступную группу, которая наладила противоправный механизм изготовления и сбыта поддельных документов, необходимых для беспрепятственного пересечения границы в условиях COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Организовали схему трое черновчан весной этого года. Для нужд своего «бизнеса» они арендовали офис. "Клиентов" искали через перевозчиков.

"Дельцы подделывали справки об отсутствии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2; свидетельства о вакцинации международного образца и даже договора с иностранными работодателями (в условиях жесткого локдауна некоторые страны «закрылись» для туристов, но оставались доступными для иностранцев, которые в них работают). Для неграждан Украины злоумышленники также имели набор «услуг»: изготавливали результаты ПЦР-тестов, якобы сделанных за рубежом, страховые полисы. Все делалось в сжатые сроки и без посещения медицинских учреждений", - сообщили в СБУ .

По данным следствия, стоимость «услуг» составляла от 200 грн за поддельную справку о результатах ПЦР-теста до 3 тыс. грн за полный пакет документов, необходимых для выезда украинского гражданина за границу. "Пакет" для иностранца злоумышленники оценили в тысячу гривень.

Такая противоправная деятельность приносила до полмиллиона гривень чистого дохода в месяц.

Правоохранители провели обыски в офисе и помещениях участников схемы. В результате следственных действий изъято оборудование для изготовления и подделки документов, компьютеры, поддельные штампы и печати украинских и иностранных компаний и коммунальных учреждений здравоохранения; готовые бланки и оборудование для нанесения голограмм.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

По данным фактам начато уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

Напомним, 16 сентября в Днепропетровской области раскрыли схему производства и сбыта контрафактного алкоголя в промышленных масштабах. Ежемесячно дельцы реализовывали более 100 тонн поддельного товара.