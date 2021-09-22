СБУ перекрыла канал незаконного трудоустройства украинцев за рубежом в условиях COVID-19

Такая противоправная деятельность приносила до полмиллиона гривень чистого дохода в месяц.

СБУ перекрыла канал незаконного трудоустройства украинцев за рубежом в условиях COVID-19
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила на Буковине преступную группу, которая наладила противоправный механизм изготовления и сбыта поддельных документов, необходимых для беспрепятственного пересечения границы в условиях COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организовали схему трое черновчан весной этого года. Для нужд своего «бизнеса» они арендовали офис. "Клиентов" искали через перевозчиков.

"Дельцы подделывали справки об отсутствии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2; свидетельства о вакцинации международного образца и даже договора с иностранными работодателями (в условиях жесткого локдауна некоторые страны «закрылись» для туристов, но оставались доступными для иностранцев, которые в них работают). Для неграждан Украины злоумышленники также имели набор «услуг»: изготавливали результаты ПЦР-тестов, якобы сделанных за рубежом, страховые полисы. Все делалось в сжатые сроки и без посещения медицинских учреждений", - сообщили в СБУ.

По данным следствия, стоимость «услуг» составляла от 200 грн за поддельную справку о результатах ПЦР-теста до 3 тыс. грн за полный пакет документов, необходимых для выезда украинского гражданина за границу. "Пакет" для иностранца злоумышленники оценили в тысячу гривень.

Такая противоправная деятельность приносила до полмиллиона гривень чистого дохода в месяц.

Правоохранители провели обыски в офисе и помещениях участников схемы. В результате следственных действий изъято оборудование для изготовления и подделки документов, компьютеры, поддельные штампы и печати украинских и иностранных компаний и коммунальных учреждений здравоохранения; готовые бланки и оборудование для нанесения голограмм.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

По данным фактам начато уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

Напомним, 16 сентября в Днепропетровской области раскрыли схему производства и сбыта контрафактного алкоголя в промышленных масштабах. Ежемесячно дельцы реализовывали более 100 тонн поддельного товара.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Павел Зибров похвастался своим имением под КиевомПавел Зибров похвастался своим имением под Киевом
На Фарерских островах убили почти 1,5 тыс. дельфинов за один деньНа Фарерских островах убили почти 1,5 тыс. дельфинов за один день
Дженнифер Энистон призналась, с каким мужчиной готова связать свою жизньДженнифер Энистон призналась, с каким мужчиной готова связать свою жизнь
Сегодня в Киеве состоится Марш равенства в поддержку прав ЛГБТСегодня в Киеве состоится Марш равенства в поддержку прав ЛГБТ
За сутки в Украине зафиксировали почти 4 тысячи новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали почти 4 тысячи новых случаев ковида
Блок рекламы


Похожие новости
Более 36 тыс. украинцев вакцинировали от ковида в воскресеньеБолее 36 тыс. украинцев вакцинировали от ковида в воскресенье
В Кривом Роге на территории водоканала погибли трое мужчинВ Кривом Роге на территории водоканала погибли трое мужчин
В Украине за сутки более 5,7 тыс. новых больных COVID-19 и 101 смертьВ Украине за сутки более 5,7 тыс. новых больных COVID-19 и 101 смерть
Более 5 млн украинцев полностью вакцинированы от коронавирусаБолее 5 млн украинцев полностью вакцинированы от коронавируса
Новая волна COVID-19 быстрее, чем предыдущие и будет иметь худшие последствия, - НАННовая волна COVID-19 быстрее, чем предыдущие и будет иметь худшие последствия, - НАН
За сутки 141 796 украинцев вакцинировались против ковидаЗа сутки 141 796 украинцев вакцинировались против ковида
Лидер антивакцинаторов в Израиле умер от COVID-19Лидер антивакцинаторов в Израиле умер от COVID-19
Еврейская община Украины отрицает вспышку COVID-19 среди паломников-хасидовЕврейская община Украины отрицает вспышку COVID-19 среди паломников-хасидов
Большинство взрослых украинцев не планируют вакцинироваться от ковида, - опросБольшинство взрослых украинцев не планируют вакцинироваться от ковида, - опрос
В Украине за сутки сделали рекордные 174 тысячи прививок от COVID-19В Украине за сутки сделали рекордные 174 тысячи прививок от COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости