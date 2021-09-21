Под Бердянском при попытке самоубийства мужчина подорвал двухэтажный дом и выжил

В Приморске Бердянского района Запорожской области произошел взрыв газа в двухэтажном частном доме. В результате взрыва здание полностью разрушено, еще четыре расположенных рядом - частично повреждены.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, взрыв произошел при попытке 60-летнего мужчины совершить самоубийство. Владельца дома из-под обломков спасатели извлекли живым.

Происшествие произошло около 11:00 во вторник, 21 сентября.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины. Причины взрыва устанавливаются.

По данным спасателей, на улице Новицкого в городе Приморск в результате утечки газа произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

"Бойцы ГСЧС провели разбор аварийных конструкций и извлекли хозяина, который находился под обломками дома. 60-летнего мужчину госпитализировали каретой скорой помощи в городскую больницу. Также травмировался случайный прохожий, который после осмотра врачами от госпитализации отказался", - сказано в сообщении.

Напомним, в августе в Днепре вследствие взрыва в доме погибли два человека.