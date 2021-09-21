Гайтана пожаловалась на вонь и щели в самолете украинской авиакомпании

Гайтана пришла в негодование после путешествия на самолете украинской авиакомпании Windrose. Известная украинская исполнительница в красках описала свой мучительный опыт.

“Дышать было невозможно“: Гайтана пожаловалась на вонь и щели в украинском самолете

Украинские перевозчики, будь то наземные, водные или воздушные, совсем не радуют народ. Совсем недавно на ужасные условия в купе поезда Укрзализныци пожаловалась украинская актриса Днепровского академического театра драмы и комедии Елена Володина. А теперь состоянием транспорта только воздушного осталась недовольна Гайтана.

В социальных сетях исполнительница рассказала, что путешествовала из Киева в Херсон на концерт, воспользовавшись услугами украинской авиакомпании Windrose.

"Дышать было невозможно, маски не помогали. Мне пришлось дышать в рукав джемпера, чтобы хоть как-то не потерять сознание. Интоксикация. Страшно представить, если бы в салоне находились дети. Во время полета сквозило из щелей сверху…. Завтра снова лететь…страшно", — рассказала Гайтана.

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Публикация от GAITANA (@gaitanamusic)

Напомним, в Сети показали дом Гайтаны в элитном коттеджном городке под Киевом.


Анастасия Березовская, Тудей

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