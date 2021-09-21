В Одесской области гражданин Молдовы незаконно пересек границу на телеге

Пограничники Белгород-Днестровского отряда в Одесской области задержали иностранца, который незаконно пересек украинско-молдавскую границу на подводе.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Информацию о мужчине, который двигался в сторону Украины, пограничники получили от коллег из соседней страны. Они приняли меры для задержания предполагаемого правонарушителя.

Им оказался 31-летний гражданин Молдовы. Путешественник объяснил, что якобы он не собирался незаконно пересекать границу, а просто потерял ориентир и заблудился.

За незаконное пересечение государственной границы гражданина Молдовы привлекли к административной ответственности. Дальнейшую судьбу нарушителя решит суд.

Напомним, с 7 августа вступило в силу постановление Кабинета Министров, согласно которому иностранцев, нарушивших правила пребывания в Украине, снова будут штрафовать. Пограничники отметили, что освобождение от административной ответственности будет касаться исключительно тех иностранцев, которые не могли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в соответствующие миграционные органы с заявлением о продлении срока пребывания в Украине из-за обстоятельств, вызванных установленными ограничениями в условиях карантина.