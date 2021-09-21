За сутки в Украине подтвердили 5 159 новых случаев ковида

Госпитализированы за сутки 1 086 человек.

За прошедшие сутки, 20 сентября, в Украине было зафиксировано 5 159 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 463 ребенка и 129 медработников.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 1 086 человек. 137 пациентов умерли. Выздоровели 2 156 человек.

За сутки были протестированы: методом ПЦР - 30 563 человека, методом ИФА - 7 718, экспресс-тестами - 25 692.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 355 805 человек, выздоровели - 2 233 573. От осложнений заболевания умерли 55 056 пациентов.

Всего было проведено 12 515 008 ПЦР-тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и в г. Киеве (399).

Фото: moz.gov.ua

Напомним, по данным Минздрава, среди госпитализированных с COVID-19 за последние три месяца 98,1% - невакцинированные.

В воскресенье в Украине подтвердили 2 265 случаев коронавируса и госпитализировали 1 255 человек. Накануне выходных два дня подряд фиксировали более 6 тыс. новых больных.