Бен Аффлек впервые прокомментировал роман с Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек покорили весь мир своим неожиданным воссоединением. Одна из самых любимых пар Голливуда, встречавшаяся в начале 00-х, вернула себе былую бешеную популярность даже спустя 20 лет.

“Я в восторге от ее влияния“: Бен Аффлек впервые прокомментировал роман с Дженнифер Лопес

Изначально влюбленные скрывали свои отношения, подтвердив роман на день рождения американской певицы. Вскоре после этого они вместе украсили ковровую дорожку Венецианского кинофестиваля, а после и церемонию Met Gala. А на днях Дженнифер Лопес и Бен Аффлек дали интервью изданию, чествуя достижения артистки.

За годы своей профессиональной карьеры Джей Ло – дочь пуэрториканцев, рожденная в небогатом районе Нью-Йорка, сумела добиться небывалых высот. Сейчас она поддерживает латиноамериканских женщин, помогает им в работе и вдохновляет.

За последние 20 лет Дженнифер Лопес добилась большего, чем Бен Аффлек. К счастью, актеру удается принимать все заслуги возлюбленной, не попрекая ее за успех, а наоборот восхищаясь ею и поддерживая во всем.

“Я в восторге от ее влияния“: Бен Аффлек впервые прокомментировал роман с Дженнифер Лопес

"Я в восторге от ее влияния на мир, — отметил Бен Аффлек. – Дженнифер вдохновила огромную группу людей почувствовать, что они заняли свое место "за столом" в этой стране. Такой эффект оказывали немногие на протяжении всей истории. Это то, чего я никогда не узнаю, а могу только поддержать, восхищаться и уважать".

Напомним, стало известно, как дети и бывшая жена Бена Аффлека относятся к его роману с Дженнифер Лопес.


Анастасия Березовская, Тудей

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