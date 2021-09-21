Бен Аффлек впервые прокомментировал роман с Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек покорили весь мир своим неожиданным воссоединением. Одна из самых любимых пар Голливуда, встречавшаяся в начале 00-х, вернула себе былую бешеную популярность даже спустя 20 лет.

Изначально влюбленные скрывали свои отношения, подтвердив роман на день рождения американской певицы. Вскоре после этого они вместе украсили ковровую дорожку Венецианского кинофестиваля, а после и церемонию Met Gala. А на днях Дженнифер Лопес и Бен Аффлек дали интервью изданию, чествуя достижения артистки.

За годы своей профессиональной карьеры Джей Ло – дочь пуэрториканцев, рожденная в небогатом районе Нью-Йорка, сумела добиться небывалых высот. Сейчас она поддерживает латиноамериканских женщин, помогает им в работе и вдохновляет.

За последние 20 лет Дженнифер Лопес добилась большего, чем Бен Аффлек. К счастью, актеру удается принимать все заслуги возлюбленной, не попрекая ее за успех, а наоборот восхищаясь ею и поддерживая во всем.

"Я в восторге от ее влияния на мир, — отметил Бен Аффлек. – Дженнифер вдохновила огромную группу людей почувствовать, что они заняли свое место "за столом" в этой стране. Такой эффект оказывали немногие на протяжении всей истории. Это то, чего я никогда не узнаю, а могу только поддержать, восхищаться и уважать".

Напомним, стало известно, как дети и бывшая жена Бена Аффлека относятся к его роману с Дженнифер Лопес.