Внучка Елизаветы II родила первенца раньше срока

Очередное пополнение в королевской семье. 33-летняя принцесса Беатрис стала мамой на восьмом месяце беременности. Несмотря на то, что внучка королевы Англии родила раньше срока, и она, и ее малышка абсолютно здоровы.

Внучка Елизаветы II родила первенца раньше срока

На днях в СМИ появилась информация, что дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон была экстренно доставлена в больницу. Родить первенца принцесса должна была только в октябре, но судьба решила иначе. Девочка появилась на свет 18 сентября, и стала 12-м правнуком Ее Величества королевы Елизаветы II.

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци рады объявить о благополучном рождении своей дочери в субботу, 18 сентября 2021 года, в 23:42 в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне", — говорится в официальном заявлении королевской семьи.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)


Напомним, Меган Маркл спустя три месяца после рождения дочери появилась перед публикой.


Анастасия Березовская, Тудей

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