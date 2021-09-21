Внучка Елизаветы II родила первенца раньше срока

Очередное пополнение в королевской семье. 33-летняя принцесса Беатрис стала мамой на восьмом месяце беременности. Несмотря на то, что внучка королевы Англии родила раньше срока, и она, и ее малышка абсолютно здоровы.

На днях в СМИ появилась информация, что дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон была экстренно доставлена в больницу. Родить первенца принцесса должна была только в октябре, но судьба решила иначе. Девочка появилась на свет 18 сентября, и стала 12-м правнуком Ее Величества королевы Елизаветы II.

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци рады объявить о благополучном рождении своей дочери в субботу, 18 сентября 2021 года, в 23:42 в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне", — говорится в официальном заявлении королевской семьи.