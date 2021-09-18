В одном из баров Затоки застрелили мужчину

В курортном городе Затока Одесской области произошла перестрелка в одном из баров, в результате погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"На линию "102" поступило сообщение о стрельбе в одном из баров поселка. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело мужчины с огнестрельными ранениями. Для задержания злоумышленника руководством полиции была введена в действие полицейская операция "Сирена". В течение часа правоохранители установили и доставили в территориальный отдел полиции мужчину, который подозревается в совершении этого уголовного преступления", - говорится в сообщении.

У задержанного изъяли предполагаемое орудие преступления - охотничье ружье. Его направят на экспертизу.

Фото: od.npu.gov.ua

Сейчас следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса, которая предусматривает до 15 лет заключения. Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований еще и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) этого же кодекса.

Ведется следствие, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, 8 сентября на базе отдыха "Феличита" в Затоке загорелись четыре домика. Спасатели тушили огонь в течение полутора часов. Обошлось без пострадавших.