DZIDZIO поделил имущество с бывшей женой

Пока поклонники обсуждали слухи о примирении DZIDZIO с бывшей супругой, эпатажный артист успел развестись и поделить имущество.

DZIDZIO поделил имущество с бывшей женой: с чем осталась Slavia после развода

Певица Slavia не раз была замечена в новой роскошной киевской квартире DZIDZIO, что дало повод полагать о возможном воссоединении пары. Но радости фанатов не суждено было продлиться долго. Артист сообщил, что отдал экс-жене квартиру в Киеве.

DZIDZIO признался, что над решением переписать на бывшую супругу роскошную недвижимость в столице он думал не долго. Эпатажный исполнитель с уважением относится к женщине, которую когда-то любил, поэтому искренне желает ей счастья и успехов на личном фронте.

Квартира, которую DZIDZIO отдал экс-жене, оценивается более чем в миллион гривен. Из окна одной из комнат шикарного жилья открывается чудесный вид на озеро.

DZIDZIO поделил имущество с бывшей женой: с чем осталась Slavia после развода

Кроме того, DZIDZIO заявил, что никогда не пойдет на примирение с бывшей женой, эти отношения артист навсегда оставил в прошлом. Slavia же просто наслаждается новым этапом в жизни, много работает и не забывает делиться личными фото в своем Инстаграм.

Напомним, DZIDZIO ранее показал, как выглядит его роскошная квартира в Киеве, которую он долго подбирал для себя, но решил отдать после развода бывшей жене.


Шевченко Лилия, Тудей

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