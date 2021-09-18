Названа предварительная причина гибели троих мужчин в Кривом Роге

Местная полиция открыла уголовное производство из-за нарушения правил безопасности.

Названа предварительная причина гибели троих мужчин в Кривом Роге

В Министерстве внутренних дел Украины назвали предварительную причину гибели троих мужчин на территории водоканала в Кривом Роге.

Их, скорее всего, во время выполнения работ с повышенной опасностью затянуло в насос.

Кроме того, полиция Кривого Рога открыла уголовное производство по факту смерти мужчин. В ЕРДР внесены сведения по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в субботу, 18 сентября, утром спасатели получили сообщение от диспетчера коммунального предприятия "Кривбассводоканал" о том, что на территории предприятия трое мужчин упали в горизонтальный отстойник и не отзываются.

Прибыв на место происшествия, чрезвычайники установили, что тела без признаков жизни находятся в конструкции горизонтального отстойника на глубине 6 метров.

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