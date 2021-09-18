Новостей.COM ⇒
2021-09-18
В Кривом Роге на территории водоканала погибли трое мужчин
Они упали в горизонтальный отстойник.
В Кривом Роге погибли трое мужчин, которые упали в горизонтальный отстойник. Об этом сообщили в ГСЧС.
Спасатели утром 18 сентября получили сообщение от диспетчера коммунального предприятия "Кривбассводоканал" о том, что на территории предприятия трое мужчин упали в горизонтальный отстойник и не отзываются.
Прибыв на место происшествия, чрезвычайники установили, что тела без признаков жизни находятся в конструкции горизонтального отстойнике на глубине 6 метров.
Они с помощью лестницы спустились на дно отстойника и при помощи веревки подняли тела погибших мужчин на поверхность.
В результате происшествия погибли мужчины 1962, 1982 и 1978 гг.
Детали трагедии выясняют правоохранительные органы.