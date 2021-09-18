В Кривом Роге на территории водоканала погибли трое мужчин

Они упали в горизонтальный отстойник.

В Кривом Роге на территории водоканала погибли трое мужчин

В Кривом Роге погибли трое мужчин, которые упали в горизонтальный отстойник. Об этом сообщили в ГСЧС.

Спасатели утром 18 сентября получили сообщение от диспетчера коммунального предприятия "Кривбассводоканал" о том, что на территории предприятия трое мужчин упали в горизонтальный отстойник и не отзываются.

Прибыв на место происшествия, чрезвычайники установили, что тела без признаков жизни находятся в конструкции горизонтального отстойнике на глубине 6 метров.

Они с помощью лестницы спустились на дно отстойника и при помощи веревки подняли тела погибших мужчин на поверхность.

В результате происшествия погибли мужчины 1962, 1982 и 1978 гг.

Детали трагедии выясняют правоохранительные органы.

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