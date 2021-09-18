Пограничники задержали нелегальных мигрантов из Афганистана и Сирии

Пограничники Мукачевского и Львовского отрядов задержали 14 нелегальных мигрантов на границе с Венгрией и Польшей.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Пограничники предотвратили незаконное пересечение границы гражданами Афганистана, Бангладеш, Гвинеи, Сенегала, Сирии, Йемена и Марокко.

Четырех нелегальных мигрантов задержали пограничники отдела "Косино" Мукачевского отряда. О появлении неизвестных в пограничной зоне военнослужащих проинформировал местный житель.

Впоследствии пограничники задержали четырех иностранцев. Никаких документов у задержанных не было. Трое из них сообщили, что являются гражданами Афганистана, еще один назвался гражданином Бангладеш. Сейчас эта информация проверяется.

Также в селе Мужиево Береговского района оперативники совместно с нарядом от отдела "Лужники" и сотрудниками патрульной полиции остановили "БМВ", в котором украинец перевозил группу из четырех граждан Афганистана для их переправки через государственную границу.

Кроме того, межведомственная группа обнаружила в гостинице в Виноградове двух граждан Сирии, одного гражданина Йемена и еще одного - Марокко. Вместе с ними находился проводник - наш земляк. Иностранцы незаконно находились в Украине и намеревались незаконно попасть в страны ЕС .

Пограничники отдела "Смильниця" Львовского отряда остановили "Хюндай", в котором гражданин Египта (имеет вид на жительство в Украине) перевозил двух иностранцев без документов, они назвались гражданами Гвинеи и Сенегала.

По всем задержанным составлены протоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". В отношении пособников - проинформировали Нацполицию о возможных признаках правонарушения по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Следственные действия продолжаются.

Напомним, на одном из производств неподалеку от Збаража на Тернопольщине правоохранители обнаружили двух нелегальных мигрантов из Китая.