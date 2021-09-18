На Тернопольщине разоблачили нелегальных мигрантов из Китая

Решается вопрос о принудительном возвращении граждан Китая в страну происхождения.

Фото: Нацполиция

На одном из производств неподалеку Збаража на Тернопольщине правоохранители обнаружили двух нелегальных мигрантов из Китая.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

"Как установили полицейские, на предприятии работали четверо граждан Китая. Двое из них имели проблемы с документами: один человек нарушил разрешенный законодательством срок пребывания в Украине, другой - не имел разрешения на трудоустройство", - говорится в сообщении.

В отношении нарушителей составлены админпротоколы по ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также решается вопрос о принудительном возвращении граждан Китая в страны происхождения.

Кроме этого, к административной ответственности за нарушение правил трудоустройства иностранцев привлечен директор предприятия в соответствии со ст. 204 КУоАП.

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