В Харькове застрелился известный ресторатор

Олег Привалов покончил с собой в туалете заведения, дома оставил предсмертную записку.

В Харькове застрелился известный ресторатор
Олег Привалов
Фото: 2day.kh.ua

В харьковском ресторане "Чили", что в центре города, застрелился владелец заведения Олег Привалов. 56-летний мужчина застрелился в туалете ресторана на проспекте Независимости. По месту жительства он оставил предсмертную записку.

В отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области информируют, что сообщение об инциденте правоохранители получили в 14:18 17 сентября.

"Предварительно установлено, что мужчина 1965 года рождения, предприниматель в ресторанном бизнесе, выстрелил себе в голову из помпового ружья. Оружие официально зарегистрировано на покойного. По месту проживания погибшего следователи нашли предсмертную записку, в которой он просит прощения за содеянное", - говорится в сообщении.

По информации из соцсетей, покончил с собой Олег Привалов. На его странице в Facebook указано, что он владел ресторанами "Чили" и Bono.

Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что в полицию позвонили родственники, пишет KHARKIV Today.

"Установлено, что мужчина является владельцем этого ресторана. На данный момент предварительная версия следствия - самоубийство", - рассказал Дмитрий Чубенко.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство с пометкой "самоубийство"). Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как отмечает издание, в прошлом году у Привалова был конфликт из-за аренды помещения для ресторана на улице Деревянко. По словам адвоката владелицы здания, Привалов не хотел оплачивать счета, из-за чего она была вынуждена выставить охрану. Привалов отрицал задолженность. Рыбный ресторан Bono на улице Деревянко работает и сейчас.

Судился ресторатор и за помещение ресторана на площади Свободы, 6, отстаивая свое право арендовать помещения. Харьковский суд по требованию Фонда госимущества потребовал от Привалова вернуть помещение, в котором расположен ресторан, в собственность Харьковского национального университета им. Каразина, поскольку на территории вуза запрещена продажа пива и спиртных напитков. Ресторатор арендовал помещение с 2013 года.

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