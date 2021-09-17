В Луцке объявлен карантин из-за амброзии и американской белой бабочки

Волынская ОГА утвердила мероприятия по локализации и ликвидации вредителей.

В Луцке объявлен карантин из-за амброзии и американской белой бабочки
Фото: КП УЗН Дніпровського району

В Луцке с 16 сентября ввели карантин из-за распространения амброзии и американской белой бабочки.

Соответствующее распоряжение № 563 подписал глава облгосадминистрации Юрий Погуляйко, сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

"В связи с обнаружением на территории г. Луцка площадью 4 023,1717 га вредных организмов - амброзии полыннолистной (Ambr?sia artemisiif?lia) и американской белой бабочки (Hyphantria cunea), с 16 сентября 2021 года в областном центре Волыни вводится карантинный режим", - говорится в сообщении.

Данным распоряжением также утверждены мероприятия по локализации и ликвидации указанных вредных организмов.

Американская белая бабочка - вредитель, который объедает листья деревьев и очень активно размножается. Около шести гнезд на одном дереве способны полностью уничтожить растение. Он активно распространяется по территории Волыни с 2019 года.

Согласно распоряжению, работники Госпродпотребслужбы должны дважды в год проводить рейды по территории города и брать личинки бабочки на анализ. Основные обязанности по уничтожению гусениц возлагают на владельцев хозяйств.

В случае появления гусениц на деревьях, владельцы участка должны уничтожать вредителей, обрезать ветви с гнездами и сжигать их в отдельных местах, а также обрабатывать инсектицидами. Вылавливать гусеницу советуют с помощью феромонных ловушек, в которые из-за специфического запаха активно прилетают бабочки. Еще один способ - так называемые "ловчие пояса", которые наносят на кору деревьев, вредители к ней прилипают и погибают.

Амброзия полыннолистная - это сорняк-аллерген, его распространение в Украине началось в 1960-1970-х годах. Завезли растение на материковую территорию из Крыма. Амброзия быстро распространяется и осушает почву в культурных посевах.

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