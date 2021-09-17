На Киевщине закроют школы, в которых COVID-прививки будут иметь менее 80% учителей

Уроков онлайн для их учеников проводить не будут.

Школы в Киевской области, в которых до 20 сентября не будет вакцинировано 80% учителей, могут быть закрыты.

Как сообщает пресс-служба Киевской ОГА, об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин по итогам рабочей поездки в Вишневое.

"В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже в усиленных карантинных нормах. Но есть условие - работать будут только те школы, где вакцинировано 80% работников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, если до 20 сентября этого не будет сделано, школу закроют. Уроков онлайн для их учеников проводить не будут.

По информации Киевской ОГА, в Киевской области среди педагогов провели 62 987 прививок. При этом 27 538 педагогов региона прошли полный курс вакцинации.

Напомним, в июле Кабинет министров решил, что учебные заведения в областях с желтым, оранжевым или красным карантинным уровнем эпидопасности смогут работать в очном режиме, но только если там вакцинировано 80% персонала.

Обе дозы прививки получили около 30% педагогов по стране. Между тем МОЗ уже предупреждает о скором переходе страны в желтую зону. Сначала ее собирались ввести уже с 13 сентября, однако это произойдет позже.