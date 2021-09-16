На Херсонщине разоблачили правоохранителя, который обещал за взятку договориться о закрытии уголовного дела

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали оперуполномоченного сектора уголовного розыска Бериславского отдела полиции в Херсонской области, который за деньги обещал родителям "отмазать" их сына от уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, полицейский требовал деньги от родителей парня, который подозревался в нанесении легких телесных повреждений гражданину. Правоохранитель гарантировал, что за 1 тыс. долларов США он «договорится» со следователем и дело будет закрыто", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГБР задержали оперуполномоченного при получении второй части взятки в сумме 17 тыс. гривень. Ранее было задокументировано получение ним 10 тыс. гривень.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с вымогательством такой выгоды.

Решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении, планируется избрание меры пресечения и отстранение от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Николаевщине разоблачили одного из заместителей начальника Баштанского райотдела Нацполиции в вымогательстве взяток с подчиненных.