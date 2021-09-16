Обвиняемый в пытках в Кагарлыке прошел переаттестацию - его рекомендовали повысить

Ярослава Леваднюка обвиняют в пытках двух мужчин, сейчас он под домашним арестом.

Обвиняемый в пытках в Кагарлыке прошел переаттестацию - его рекомендовали повысить
Фото: facebook.com / Кагарлицьке відділення поліції

Бывшего оперуполномоченного Кагарлицкого отделения полиции и ныне обвиняемого в пытках двух мужчин, Ярослава Леваднюка, по итогам переаттестации летом прошлого года рекомендовали повысить в должности.

Об этом LB.ua узнал из аттестационных листов и протоколов, которые оказались в распоряжении редакции.

Леваднюк проходил переаттестацию до того, как ему вручили подозрение. За тестирование на общие и профессиональные навыки он набрал по 30 баллов. А по заключению членов комиссии - "хорошо владеет законодательной базой, склонен к саморазвитию, инициативный и добропорядочный". Поэтому Ярослава Леваднюка аттестационная комиссия рекомендовала повысить в должности.

2 июля 2020 года следователи Государственного бюро расследований задержали полицейского и вручили ему подозрение в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

По версии следствия, Леваднюк вместе с двумя другими сотрудниками отделения 9 января прошлого года ворвался в недострой, где жили двое мужчин - Александр Ткач и Александр Салий. Правоохранители жестоко их избили. Вскоре пострадавших заставили залезть в багажник автомобиля и отвезли на безлюдную поляну, где их снова били и обливали холодной водой, а позже доставили в местный участок и по очереди пытали электрошоком.

После задержания Голосеевский районный суд Киева избрал Леваднюку меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас полицейский - под домашним арестом. Прокурор по делу Янис Симонов рассказал LB.ua, что защитники Леваднюка 8 раз подавали отдельные ходатайства в Голосеевский суд. "Я считаю, что они просто достали судью", - отметил прокурор в комментарии LB.ua.

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