Пороги вакцинации в школах начнут действовать с 20 сентября
Для "желтой" зоны - 80%, для "красной" - 100%.
Министерство образования и науки предупредило, что пороги вакцинации в учебных заведениях начнут действовать с 20 сентября.
Об этом сообщается на сайте МОН.
Начиная с понедельника, в "желтой" зоне будут работать только те школы, где вакцинированы большинство работников. Для работы в "красной" зоне должны быть вакцинированы все без исключения.
В случае введения "желтого" уровня эпидемической опасности очное обучение будет разрешено при условии наличия не менее чем у 80% работников учебного заведения документа, подтверждающего:
- вакцинацию от COVID-19 одной дозой двухдозовой вакцины (желтые сертификаты)
- вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозовой или двухдозовой вакцины (зеленые сертификаты)
- отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;
- выздоровление лица от COVID-19.
В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности, очное обучение будет разрешено, если 100% работников учебного заведения будут иметь документ, подтверждающий:
- вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозовой или двухдозовой вакцины (зеленые сертификаты)
- отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;
- выздоровление лица от COVID-19.
Срок действия "желтого" сертификата - 120 дней, "зеленого" - 385 дней, ПЦР-теста - 3 дня, сертификата о выздоровлении - 180 дней.
Напомним, что Украина пока находится в "зеленой" зоне эпидемической опасности, но со дня на день должна перейти в "желтую". Есть вероятность, что отдельные области сразу попадут в "оранжевую" зону или даже "красную".