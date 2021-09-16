Пороги вакцинации в школах начнут действовать с 20 сентября

Для "желтой" зоны - 80%, для "красной" - 100%.

Пороги вакцинации в школах начнут действовать с 20 сентября
Фото: Олександр Рудоманов

Министерство образования и науки предупредило, что пороги вакцинации в учебных заведениях начнут действовать с 20 сентября.

Об этом сообщается на сайте МОН.

Начиная с понедельника, в "желтой" зоне будут работать только те школы, где вакцинированы большинство работников. Для работы в "красной" зоне должны быть вакцинированы все без исключения.

В случае введения "желтого" уровня эпидемической опасности очное обучение будет разрешено при условии наличия не менее чем у 80% работников учебного заведения документа, подтверждающего:

  • вакцинацию от COVID-19 одной дозой двухдозовой вакцины (желтые сертификаты)
  • вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозовой или двухдозовой вакцины (зеленые сертификаты)
  • отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;
  • выздоровление лица от COVID-19.

В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности, очное обучение будет разрешено, если 100% работников учебного заведения будут иметь документ, подтверждающий:

  • вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозовой или двухдозовой вакцины (зеленые сертификаты)
  • отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции;
  • выздоровление лица от COVID-19.

Срок действия "желтого" сертификата - 120 дней, "зеленого" - 385 дней, ПЦР-теста - 3 дня, сертификата о выздоровлении - 180 дней.

Напомним, что Украина пока находится в "зеленой" зоне эпидемической опасности, но со дня на день должна перейти в "желтую". Есть вероятность, что отдельные области сразу попадут в "оранжевую" зону или даже "красную".

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